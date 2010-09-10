Нужна качественная обувь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Нужна качественная обувь.
Мой дедушка бывший директор предприятия привык ни в чем себе не оказывать, но времена меняются и от этой привычки осталась только хорошая обувь, которую ему шили на заказ. А не так давно его мастер умер. Подскажите, кто в Москве знает фирму по пошиву обуви.
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