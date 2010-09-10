Сообщение oleg2002209 » 47 минут назад

Мой дедушка бывший директор предприятия привык ни в чем себе не оказывать, но времена меняются и от этой привычки осталась только хорошая обувь, которую ему шили на заказ. А не так давно его мастер умер. Подскажите, кто в Москве знает фирму по пошиву обуви.