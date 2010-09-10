Нужна качественная обувь.
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- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Нужна качественная обувь.
Мой дедушка бывший директор предприятия привык ни в чем себе не оказывать, но времена меняются и от этой привычки осталась только хорошая обувь, которую ему шили на заказ. А не так давно его мастер умер. Подскажите, кто в Москве знает фирму по пошиву обуви.
Re: Нужна качественная обувь.
Фирменные кроссовки стоят очень дорого, и покупать их лучше в фирменных магазинах Москвы. Вы же понимаете, что качественная обувь дешевой быть не может, тем более обувь или одежда адидас.
Re: Нужна качественная обувь.
Уги еще в моде, это точно. Выбираем сейчас с женой в магазине https://uggi-com.ru/ , ехать в магазин не хочет, сказала что будем через интернет заказывать. Обувь сама по себе вроде не плохая, теплая. Но если сильно большой минус, то советую что-то по плотнее брать, и с хорошим мехом внутри.
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