Нужна качественная обувь.

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Нужна качественная обувь.

Сообщение oleg2002209 » 13 дек 2019, 14:01

Мой дедушка бывший директор предприятия привык ни в чем себе не оказывать, но времена меняются и от этой привычки осталась только хорошая обувь, которую ему шили на заказ. А не так давно его мастер умер. Подскажите, кто в Москве знает фирму по пошиву обуви.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Нужна качественная обувь.

Сообщение BlackFury » 14 дек 2019, 23:24

Фирменные кроссовки стоят очень дорого, и покупать их лучше в фирменных магазинах Москвы. Вы же понимаете, что качественная обувь дешевой быть не может, тем более обувь или одежда адидас.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Нужна качественная обувь.

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 13:05

Уги еще в моде, это точно. Выбираем сейчас с женой в магазине https://uggi-com.ru/ , ехать в магазин не хочет, сказала что будем через интернет заказывать. Обувь сама по себе вроде не плохая, теплая. Но если сильно большой минус, то советую что-то по плотнее брать, и с хорошим мехом внутри.
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