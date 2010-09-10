Сообщение BlackFury » 14 дек 2019, 23:24

Фирменные кроссовки стоят очень дорого, и покупать их лучше в фирменных магазинах Москвы. Вы же понимаете, что качественная обувь дешевой быть не может, тем более обувь или одежда адидас.