Нужна качественная обувь.
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Re: Нужна качественная обувь.
Фирменные кроссовки стоят очень дорого, и покупать их лучше в фирменных магазинах Москвы. Вы же понимаете, что качественная обувь дешевой быть не может, тем более обувь или одежда адидас.
Re: Нужна качественная обувь.
Уги еще в моде, это точно. Выбираем сейчас с женой в магазине https://uggi-com.ru/ , ехать в магазин не хочет, сказала что будем через интернет заказывать. Обувь сама по себе вроде не плохая, теплая. Но если сильно большой минус, то советую что-то по плотнее брать, и с хорошим мехом внутри.
Re: Нужна качественная обувь.
Мне помимо того, что нужно найти красивую обувь, которая бы мне нравилась, нужно еще найти 47 размер, что очень усложняет поиск, т.к. очень мало магазинов у нас в городе с обувью большого размера. Недавно решил заказать через интернет-магазин с Москвы доставкой, заказывал вот тут если что https://10xl.ru/muzhskaya-obuv/ вчера забрал две пары, которые заказывал. Доставка шла 5 дней, качество обувь очень порадовало.
Re: Нужна качественная обувь.
Я бы не сказал, что кроссовки стоят прям таки очень дорого, нужно просто знать где покупать, чтобы не переплачивать... Я вот недавно покупал в этом интернет магазине https://www.crossking.ru/collection/krossovki/zimnie зимние кроссовки и качеством и стоимостью остался вполне себе доволен. Кроссовки дополнительно защищены от непогоды и утеплены, сделаны из водостойкого материала, покрыты спецпропиткой, плюс у них нескользящая плотная подошва.
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