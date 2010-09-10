Нужна качественная обувь.

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Нужна качественная обувь.

Сообщение BlackFury » 14 дек 2019, 23:24

Фирменные кроссовки стоят очень дорого, и покупать их лучше в фирменных магазинах Москвы. Вы же понимаете, что качественная обувь дешевой быть не может, тем более обувь или одежда адидас.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Нужна качественная обувь.

Сообщение Dendi1 » 16 дек 2019, 13:05

Уги еще в моде, это точно. Выбираем сейчас с женой в магазине https://uggi-com.ru/ , ехать в магазин не хочет, сказала что будем через интернет заказывать. Обувь сама по себе вроде не плохая, теплая. Но если сильно большой минус, то советую что-то по плотнее брать, и с хорошим мехом внутри.
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Reynard
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 01:39

Re: Нужна качественная обувь.

Сообщение Reynard » 01 июн 2020, 12:39

Мне помимо того, что нужно найти красивую обувь, которая бы мне нравилась, нужно еще найти 47 размер, что очень усложняет поиск, т.к. очень мало магазинов у нас в городе с обувью большого размера. Недавно решил заказать через интернет-магазин с Москвы доставкой, заказывал вот тут если что https://10xl.ru/muzhskaya-obuv/ вчера забрал две пары, которые заказывал. Доставка шла 5 дней, качество обувь очень порадовало.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Нужна качественная обувь.

Сообщение polpol » Сегодня, 15:08

Я бы не сказал, что кроссовки стоят прям таки очень дорого, нужно просто знать где покупать, чтобы не переплачивать... Я вот недавно покупал в этом интернет магазине https://www.crossking.ru/collection/krossovki/zimnie зимние кроссовки и качеством и стоимостью остался вполне себе доволен. Кроссовки дополнительно защищены от непогоды и утеплены, сделаны из водостойкого материала, покрыты спецпропиткой, плюс у них нескользящая плотная подошва.
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