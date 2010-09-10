Какими дрожжами вы пользуетесь?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Какими дрожжами вы пользуетесь?

Сообщение Sumail » 13 дек 2019, 14:06

Всем доброго дня! У меня к вам вопрос кулинарного характера, а именно какими дрожжами вы пользуетесь, я просто только начинающий повар, и поэтому еще не знаю какие дрожжи покупать, поэтому надеюсь вы мне поможете определиться.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Какими дрожжами вы пользуетесь?

Сообщение Noone » Вчера, 23:29

Да я даже не особо задумывался какими дрожжами я пользуюсь, поскольку я покупаю самые обычные дрожжи, которые есть в магазине, даже не знаю как они называются, я не думаю что от дрожжей будет зависеть качество теста.
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