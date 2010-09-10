Сообщение Noone » 14 дек 2019, 23:29

Да я даже не особо задумывался какими дрожжами я пользуюсь, поскольку я покупаю самые обычные дрожжи, которые есть в магазине, даже не знаю как они называются, я не думаю что от дрожжей будет зависеть качество теста.