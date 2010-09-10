Нужен эвакуатор
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Нужен эвакуатор
Кто-нибудь может поделиться контактами надежного грузового эвакуатора по области? Недавно устроился на одну фирму водителем на самосвал МАЗ, состояние у него не очень. Вот и решил на всякий случай обзавестись контактами эвакуатора, мало ли, что в дороге случится.
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