Нужен эвакуатор
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Нужен эвакуатор
Кто-нибудь может поделиться контактами надежного грузового эвакуатора по области? Недавно устроился на одну фирму водителем на самосвал МАЗ, состояние у него не очень. Вот и решил на всякий случай обзавестись контактами эвакуатора, мало ли, что в дороге случится.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Нужен эвакуатор
Всем доброго утра! Как меня бесят такие ситуации, вечно, когда куда-то сильно тороплюсь, мой автомибиль меня подводит, ломается посреди дороги. Приходится вызывать выездной шиномонтаж https://avtopomosh911.ru Приезжают прямо быстро, качественно ремонтируют любой сложности поломку. Расценки за услуги адекватные.
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