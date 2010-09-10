Нужен эвакуатор

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Нужен эвакуатор

Сообщение BlackFury » 13 дек 2019, 14:07

Кто-нибудь может поделиться контактами надежного грузового эвакуатора по области? Недавно устроился на одну фирму водителем на самосвал МАЗ, состояние у него не очень. Вот и решил на всякий случай обзавестись контактами эвакуатора, мало ли, что в дороге случится.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Нужен эвакуатор

Сообщение Dendi1 » 14 дек 2019, 13:08

https://avtopomosh911.ru
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 322
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужен эвакуатор

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 ноя 2020, 00:02

Да, многие работодатели не следят за состоянием техники, а вам потом мучайся. Запишите себе контакты этой https://autosos.ua/ компании. Я к ним всегда обращаюсь в экстренных ситуациях.
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