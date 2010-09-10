Прокат лыж

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Прокат лыж

Сообщение Noone » 38 минут назад

Всем привет, мы со своими друзьями хотим через несколько дней поехать в горы, ну а какие горы без лыж, вот только покупать, они довольно дорогие, а где взять в прокат мы не знаем, поэтому ребята, нужна ваша помощь, надеюсь вы мне ее окажите.
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