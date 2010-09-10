Прокат лыж

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Прокат лыж

Сообщение Noone » 13 дек 2019, 14:10

Всем привет, мы со своими друзьями хотим через несколько дней поехать в горы, ну а какие горы без лыж, вот только покупать, они довольно дорогие, а где взять в прокат мы не знаем, поэтому ребята, нужна ваша помощь, надеюсь вы мне ее окажите.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Прокат лыж

Сообщение Meran » 14 дек 2019, 13:07

https://xn----8sb1agnfifmy.xn--p1ai
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Прокат лыж

Сообщение Sumail » Сегодня, 12:26

Вы уже смотрели на этом сайте прокат лыж https://xn----8sb1agnfifmy.xn--p1ai i ? Я как то арендовал там для прогулки с девушкой. Сервис очень удобен, работники мне особенно нравятся! Попробуйте взять у них, я уверен вы не пожалеете.
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