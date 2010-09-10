Сообщение Noone » 13 дек 2019, 14:10

Всем привет, мы со своими друзьями хотим через несколько дней поехать в горы, ну а какие горы без лыж, вот только покупать, они довольно дорогие, а где взять в прокат мы не знаем, поэтому ребята, нужна ваша помощь, надеюсь вы мне ее окажите.