Медали
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Медали
Здравствуйте. Я решила начать вести сотрудничество с какой-то одной площадкой фалеристики в интернете, чтобы по максимуму можно было сократить время на поиски. Пока только тут https://voenmag.ru/catalog/novye-tovary ... troitel-rf нашла раздел с информацией, как выбрать и купить награды не выходя из дома. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этим интернет магазином напрямую? Буду вам благодарна за любые высказанные мнения, потому что они для меня очень важны.
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