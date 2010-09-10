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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 55 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Медали Цитата Сообщение Мастер. » 47 минут назад Здравствуйте. Я решила начать вести сотрудничество с какой-то одной площадкой фалеристики в интернете, чтобы по максимуму можно было сократить время на поиски. Пока только тут https://voenmag.ru/catalog/novye-tovary ... troitel-rf нашла раздел с информацией, как выбрать и купить награды не выходя из дома. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этим интернет магазином напрямую? Буду вам благодарна за любые высказанные мнения, потому что они для меня очень важны. Вернуться к началу

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