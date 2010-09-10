Термальные источники в Краснодарском крае
Линки на интересные ресурсы, страницы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Термальные источники в Краснодарском крае
А в каких термальных источниках Краснодарского края вы были? Какой посоветуете посетить. Думаем всей семьей на новогодние каникулы поехать там отдохнуть.
Re: Термальные источники в Краснодарском крае
Термальных источников в Краснодарском не так уж и много мне кажется. И кстати вы может уже опоздали там с бронью на новогодние праздники. Ведь сейчас там очень большой ажиотаж в это время. Но попробовать стоит конечно забронировать https://rasputinhotel.ru/ И кстати отличная идея так новогодние праздники провести и для здоровья и для настроения.
Re: Термальные источники в Краснодарском крае
А у меня на новогодние каникулы ремонт запланирован. Специально его откладывал на это время. Хотя на горячих источниках было бы куда лучше время провести.
Re: Термальные источники в Краснодарском крае
Ремонт дело конечно очень нужное и хорошее, но отдыхать надо. Та что надо как то это балансировать. Я под ремонт всегда выделяю только часть отпуска. А зимой с семьей ездим отдыхать куда-нибудь на юга, чтобы энергией зарядиться.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей