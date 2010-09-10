Сообщение Níell » Сегодня, 19:07

Ремонт дело конечно очень нужное и хорошее, но отдыхать надо. Та что надо как то это балансировать. Я под ремонт всегда выделяю только часть отпуска. А зимой с семьей ездим отдыхать куда-нибудь на юга, чтобы энергией зарядиться.