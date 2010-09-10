Термальные источники в Краснодарском крае

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Термальные источники в Краснодарском крае

Сообщение Venik » Сегодня, 18:07

А в каких термальных источниках Краснодарского края вы были? Какой посоветуете посетить. Думаем всей семьей на новогодние каникулы поехать там отдохнуть.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Термальные источники в Краснодарском крае

Сообщение Sotas » Сегодня, 18:29

Термальных источников в Краснодарском не так уж и много мне кажется. И кстати вы может уже опоздали там с бронью на новогодние праздники. Ведь сейчас там очень большой ажиотаж в это время. Но попробовать стоит конечно забронировать https://rasputinhotel.ru/ И кстати отличная идея так новогодние праздники провести и для здоровья и для настроения.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Термальные источники в Краснодарском крае

Сообщение Lionel » Сегодня, 18:57

А у меня на новогодние каникулы ремонт запланирован. Специально его откладывал на это время. Хотя на горячих источниках было бы куда лучше время провести.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Термальные источники в Краснодарском крае

Сообщение Níell » Сегодня, 19:07

Ремонт дело конечно очень нужное и хорошее, но отдыхать надо. Та что надо как то это балансировать. Я под ремонт всегда выделяю только часть отпуска. А зимой с семьей ездим отдыхать куда-нибудь на юга, чтобы энергией зарядиться.
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