Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:05

Привет! Вот прихожу домой и каждый раз понимаю, что скучноватый интерьер у меня! Как-то совсем ни о чем! Хочется,чтобы приходила домой и сразу же настроение поднималось и весело становилось! И чтобы как-то по современному освежить квартиру! Что думаете? Какие есть идеи?