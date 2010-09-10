Красивая квартира
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Красивая квартира
Привет! Вот прихожу домой и каждый раз понимаю, что скучноватый интерьер у меня! Как-то совсем ни о чем! Хочется,чтобы приходила домой и сразу же настроение поднималось и весело становилось! И чтобы как-то по современному освежить квартиру! Что думаете? Какие есть идеи?
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