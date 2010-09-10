Красивая квартира

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Красивая квартира

Сообщение oleg2002209 » 16 дек 2019, 12:05

Привет! Вот прихожу домой и каждый раз понимаю, что скучноватый интерьер у меня! Как-то совсем ни о чем! Хочется,чтобы приходила домой и сразу же настроение поднималось и весело становилось! И чтобы как-то по современному освежить квартиру! Что думаете? Какие есть идеи?
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Красивая квартира

Сообщение BlackFury » 16 дек 2019, 15:04

Сейчас в строительных магазинах какого только товара нет, и выбрать его возможно очень быстро, только бы деньги были, мне больше нравяться хорошого качества и под покраску.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Красивая квартира

Сообщение Dendi1 » 18 дек 2019, 14:27

У меня есть идея для вас! Я ее воплотил в жизнь и обклеила стены прекрасными фотообоями! Выглядит очень красиво и нереально вдохновляет! https://artconvas.ru/goroda-strani заказывала вот тут,стереоскопические, 3d фотообои - всё высший класс! Буду ещё заказывать, если вдруг понадобиться, думаю я тебе помог.
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Красивая квартира

Сообщение igor81 » 19 минут назад

Наймите дизайнера, который всё оформит и будет вам счастье.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Красивая квартира

Сообщение Наташа Швец » 12 минут назад

Скоро новый год, украсьте квартиру в этом стиле. Сейчас много продается и гирлянд, и наклеек на стены, и любой другой декор, который также можно использовать независимо от праздника и сезона. Я вот, например, заказала тут https://www.neoneon.ru/goods/led-clip-light-blue/ клип-лайт, повесила в зале и совсем другой вид! Комната заиграла новыми красками в прямом и переносном смысле слова. И настроение сразу лучше, хочется больше проводить времени дома, любуясь этой красотой)
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