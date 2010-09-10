Сломался адаптер от телевизора
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Сломался адаптер от телевизора
Привет, у меня на днях сломался адаптер от телевизора Самсунг, а без него смотреть что-либо вообще нереально, так что ребят, можете пожалуйста подсказать где можно купить качественный адаптер, был бы вам очень признателен
Re: Сломался адаптер от телевизора
Ну лично у меня нет адаптера специального, может и есть какой-то встроенный, ну он у всех должен быть, возможно вам нужно покопаться в настройках и настроить встроенный адаптер.
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