Сломался адаптер от телевизора
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Сломался адаптер от телевизора
Привет, у меня на днях сломался адаптер от телевизора Самсунг, а без него смотреть что-либо вообще нереально, так что ребят, можете пожалуйста подсказать где можно купить качественный адаптер, был бы вам очень признателен
Re: Сломался адаптер от телевизора
Ну лично у меня нет адаптера специального, может и есть какой-то встроенный, ну он у всех должен быть, возможно вам нужно покопаться в настройках и настроить встроенный адаптер.
Re: Сломался адаптер от телевизора
По тематике ветки форума могу порекомендовать вам данный сервис wis12abgnx Где вы собственно можете без каких либо проблем приобрести новый адаптер, который стоит реально очень дешево, тем более там сейчас есть очень большие скидки на них, так что если успеешь купить, можешь еще и существенно сэкономить.
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