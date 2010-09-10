Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 12:08

Добрый день, форумчане! Если есть специалисты, которые разбираются в этой теме, можете пожалуйста подсказать, как можно узнать, откуда звонят клиенты, если так вообще можно сделать, я буду благодарен каждому, кто мне поможет.
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