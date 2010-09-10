Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
Добрый день, форумчане! Если есть специалисты, которые разбираются в этой теме, можете пожалуйста подсказать, как можно узнать, откуда звонят клиенты, если так вообще можно сделать, я буду благодарен каждому, кто мне поможет.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя