Сообщение BlackFury » Сегодня, 12:08

Добрый день, форумчане! Если есть специалисты, которые разбираются в этой теме, можете пожалуйста подсказать, как можно узнать, откуда звонят клиенты, если так вообще можно сделать, я буду благодарен каждому, кто мне поможет.