Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:11

Я думаю что так можно сделать, но прям детально местоположение каждого клиента вы вряд ли узнаете, только разве что какой город, страна, и мне кажется это будет очень дорого стоить, лучше уж сделайте форму на сайте. чтобы клиенты сами заполняли ее, и уже уточняли где они живут.