Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

Сообщение BlackFury » Вчера, 12:08

Добрый день, форумчане! Если есть специалисты, которые разбираются в этой теме, можете пожалуйста подсказать, как можно узнать, откуда звонят клиенты, если так вообще можно сделать, я буду благодарен каждому, кто мне поможет.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:11

Я думаю что так можно сделать, но прям детально местоположение каждого клиента вы вряд ли узнаете, только разве что какой город, страна, и мне кажется это будет очень дорого стоить, лучше уж сделайте форму на сайте. чтобы клиенты сами заполняли ее, и уже уточняли где они живут.
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