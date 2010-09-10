Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
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Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
Добрый день, форумчане! Если есть специалисты, которые разбираются в этой теме, можете пожалуйста подсказать, как можно узнать, откуда звонят клиенты, если так вообще можно сделать, я буду благодарен каждому, кто мне поможет.
Re: Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
Я думаю что так можно сделать, но прям детально местоположение каждого клиента вы вряд ли узнаете, только разве что какой город, страна, и мне кажется это будет очень дорого стоить, лучше уж сделайте форму на сайте. чтобы клиенты сами заполняли ее, и уже уточняли где они живут.
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