Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
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Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
Добрый день, форумчане! Если есть специалисты, которые разбираются в этой теме, можете пожалуйста подсказать, как можно узнать, откуда звонят клиенты, если так вообще можно сделать, я буду благодарен каждому, кто мне поможет.
Re: Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
Я думаю что так можно сделать, но прям детально местоположение каждого клиента вы вряд ли узнаете, только разве что какой город, страна, и мне кажется это будет очень дорого стоить, лучше уж сделайте форму на сайте. чтобы клиенты сами заполняли ее, и уже уточняли где они живут.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Как можно разузнать откуда звонят клиенты?
А я когда мне нужно было разузнать откуда звонят клиенты, обращался к данной компании https://alloka.ru Которая собственно и предоставила мне данный вид услуг, меня очень поразило качество обслуживания, оно было реально на высоте, да и скорость тоже очень быстрая, по поводу цен, там они вполне реальные.
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