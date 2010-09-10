Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

Сообщение BlackFury » 16 дек 2019, 12:08

Добрый день, форумчане! Если есть специалисты, которые разбираются в этой теме, можете пожалуйста подсказать, как можно узнать, откуда звонят клиенты, если так вообще можно сделать, я буду благодарен каждому, кто мне поможет.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

Сообщение Dendi1 » Вчера, 15:11

Я думаю что так можно сделать, но прям детально местоположение каждого клиента вы вряд ли узнаете, только разве что какой город, страна, и мне кажется это будет очень дорого стоить, лучше уж сделайте форму на сайте. чтобы клиенты сами заполняли ее, и уже уточняли где они живут.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Как можно разузнать откуда звонят клиенты?

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:29

А я когда мне нужно было разузнать откуда звонят клиенты, обращался к данной компании https://alloka.ru Которая собственно и предоставила мне данный вид услуг, меня очень поразило качество обслуживания, оно было реально на высоте, да и скорость тоже очень быстрая, по поводу цен, там они вполне реальные.
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