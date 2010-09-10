Где можно оформить кредитную карту?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение Noone » Сегодня, 12:15

Привет всем, хочу себе оформить кредитную карту на мелкие затраты, но только чтобы условия были выгодные, вы случайно не знаете в каком банке это можно сделать лучше всего, я был бы вам очень признателен за оказанную помощь.
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