Где можно оформить кредитную карту?
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Где можно оформить кредитную карту?
Привет всем, хочу себе оформить кредитную карту на мелкие затраты, но только чтобы условия были выгодные, вы случайно не знаете в каком банке это можно сделать лучше всего, я был бы вам очень признателен за оказанную помощь.
Re: Где можно оформить кредитную карту?
Я хоть и стараюсь жить без кредитов и займов, но иногда мне приходиться брать деньги в банках. Я обычно отправляю заявку на кредит сразу в несколько банков. Вы можете поступить так же. Таким образом сэкономите время.
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