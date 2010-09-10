Где можно оформить кредитную карту?
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Где можно оформить кредитную карту?
Привет всем, хочу себе оформить кредитную карту на мелкие затраты, но только чтобы условия были выгодные, вы случайно не знаете в каком банке это можно сделать лучше всего, я был бы вам очень признателен за оказанную помощь.
Re: Где можно оформить кредитную карту?
Я хоть и стараюсь жить без кредитов и займов, но иногда мне приходиться брать деньги в банках. Я обычно отправляю заявку на кредит сразу в несколько банков. Вы можете поступить так же. Таким образом сэкономите время.
Re: Где можно оформить кредитную карту?
Мне везде отказывали в выдаче кредита и я уже чуть не отчаялся пока не наткнулся на один вариант, где можно взять кредитную карту без всяких справок. Искал выгодную для себя кредитную карту тут https://naydikredit.ru/kreditnye-karty- ... oriej.html . И я смог использовать данную возможность без каких-либо проблем. Карту получил по почте.
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