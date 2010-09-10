Сообщение Noone » 16 дек 2019, 12:15

Привет всем, хочу себе оформить кредитную карту на мелкие затраты, но только чтобы условия были выгодные, вы случайно не знаете в каком банке это можно сделать лучше всего, я был бы вам очень признателен за оказанную помощь.