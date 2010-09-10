Где можно оформить кредитную карту?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение Noone » 16 дек 2019, 12:15

Привет всем, хочу себе оформить кредитную карту на мелкие затраты, но только чтобы условия были выгодные, вы случайно не знаете в каком банке это можно сделать лучше всего, я был бы вам очень признателен за оказанную помощь.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение Meran » Сегодня, 10:40

Я хоть и стараюсь жить без кредитов и займов, но иногда мне приходиться брать деньги в банках. Я обычно отправляю заявку на кредит сразу в несколько банков. Вы можете поступить так же. Таким образом сэкономите время.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение Sumail » Сегодня, 13:44

Мне везде отказывали в выдаче кредита и я уже чуть не отчаялся пока не наткнулся на один вариант, где можно взять кредитную карту без всяких справок. Искал выгодную для себя кредитную карту тут https://naydikredit.ru/kreditnye-karty- ... oriej.html . И я смог использовать данную возможность без каких-либо проблем. Карту получил по почте.
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