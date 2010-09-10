Сообщение Meran » 18 дек 2019, 10:40

Я хоть и стараюсь жить без кредитов и займов, но иногда мне приходиться брать деньги в банках. Я обычно отправляю заявку на кредит сразу в несколько банков. Вы можете поступить так же. Таким образом сэкономите время.