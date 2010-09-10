Где можно оформить кредитную карту?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение Meran » 18 дек 2019, 10:40

Я хоть и стараюсь жить без кредитов и займов, но иногда мне приходиться брать деньги в банках. Я обычно отправляю заявку на кредит сразу в несколько банков. Вы можете поступить так же. Таким образом сэкономите время.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение Sumail » 18 дек 2019, 13:44

Мне везде отказывали в выдаче кредита и я уже чуть не отчаялся пока не наткнулся на один вариант, где можно взять кредитную карту без всяких справок. Искал выгодную для себя кредитную карту тут https://naydikredit.ru/kreditnye-karty- ... oriej.html . И я смог использовать данную возможность без каких-либо проблем. Карту получил по почте.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение derigor » Сегодня, 14:42

Meran писал(а):Я хоть и стараюсь жить без кредитов и займов, но иногда мне приходиться брать деньги в банках. Я обычно отправляю заявку на кредит сразу в несколько банков. Вы можете поступить так же. Таким образом сэкономите время.

Конечно, я тоже отправляю заявки сразу в несколько банков, что бы было больше шансов получить деньги.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Где можно оформить кредитную карту?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:51

derigor писал(а):
Meran писал(а):Я хоть и стараюсь жить без кредитов и займов, но иногда мне приходиться брать деньги в банках. Я обычно отправляю заявку на кредит сразу в несколько банков. Вы можете поступить так же. Таким образом сэкономите время.

Конечно, я тоже отправляю заявки сразу в несколько банков, что бы было больше шансов получить деньги.

А вы обычно какие суммы берёте в кредит? Я вот тщательно считаю, сколько по времени мне придётся делать погашение кредита MONEYVEO и какой ежемесячный платёж. Если это не сильно бьёт по бюджету, тогда беру.
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