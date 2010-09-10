Медали

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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Медали

Сообщение Мастер. » Сегодня, 13:32

Здравствуйте. Знаки, медали и награды не так давно я начала коллекционировать и мне посоветовали просмотреть очень внимательно каталоги, прежде чем на одной какой-то площадке остановить свой выбор. В итоге, поиски привели сюда https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... tstvo.html и есть возможность сориентироваться по ценам, внимательно всё изучить, а потом только кликать мышкой и указывать личные данные. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой торговой площадкой напрямую или же читать отзывы о её работе онлайн?
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