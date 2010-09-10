Сообщение Аскольд » Сегодня, 15:46

У мамочки скоро День Рождения, ей исполнится 47 лет. Вот думаю, чтобы такое подарить, чтобы не слишком дорого и скажем не банальное что-то? Ребят посоветуйте что-нибудь.