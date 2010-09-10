Подарок для мамы

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Подарок для мамы

Сообщение Аскольд » Сегодня, 15:46

У мамочки скоро День Рождения, ей исполнится 47 лет. Вот думаю, чтобы такое подарить, чтобы не слишком дорого и скажем не банальное что-то? Ребят посоветуйте что-нибудь.
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Подарок для мамы

Сообщение ЯВиферон » 31 минуту назад

Доброго вам вечерочка, Ищете в подарок алмазную вышивку? - заходите на 2kartinki.ru Вот что нужно подарить вашей матери, будьте уверенны, она обязательно обрадуется. :D
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