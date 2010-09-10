Игровые автоматы

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Игровые автоматы

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 16:41

Реально ли заработать денег на казино-онлайн как об этом нам говорят?
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Игровые автоматы

Сообщение igor81 » Сегодня, 20:25

Вы же должны понимать, что это всё маркетинговый ход и что казино - один из видов развлечений. Безусловно, деньги заработать можно, но никто не говорит о больших кушах, к тому же это ещё зависит от госпожи удачи. Например, я люблю крутить онлайн-слоты на сайте roxcasino999.ru иногда даже выигрывал маленькие суммы, как говорится мелочь, а приятно) Можете тоже попробовать испытать свою удачу и поиграть пару тройку раз.
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