Охрана труда, окружающей среды на предприятии .
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Охрана труда, окружающей среды на предприятии .
Без охраны труда, окружающей среды, сейчас никуда, Вы надеюсь со мной все согласитесь ! Поэтому и решила с Вами поделиться по этой теме. .
На сегодняшний день работодатели все больше задумываются о создании безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах с целью построения системы управления охраны труда и оценки профессиональных рисков, а также проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах сотрудников.
Если Вам нужно что-то по этому вопросу, можете обратиться в компанию СтарКонсалтинг, они спецы по этой теме, все сделают, вот их сайт - https://starkonsalting.ru/. Молодцы, так и нужно делать, заботиться о своих работниках!
И не стоит забывать об охране окружающей среды, зачем Вам штрафы платить, очень даже не маленькие !
На сегодняшний день работодатели все больше задумываются о создании безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах с целью построения системы управления охраны труда и оценки профессиональных рисков, а также проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах сотрудников.
Если Вам нужно что-то по этому вопросу, можете обратиться в компанию СтарКонсалтинг, они спецы по этой теме, все сделают, вот их сайт - https://starkonsalting.ru/. Молодцы, так и нужно делать, заботиться о своих работниках!
И не стоит забывать об охране окружающей среды, зачем Вам штрафы платить, очень даже не маленькие !
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя