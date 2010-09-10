Охрана труда, окружающей среды на предприятии .

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Охрана труда, окружающей среды на предприятии .

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 17:02

Без охраны труда, окружающей среды, сейчас никуда, Вы надеюсь со мной все согласитесь ! Поэтому и решила с Вами поделиться по этой теме. .
На сегодняшний день работодатели все больше задумываются о создании безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах с целью построения системы управления охраны труда и оценки профессиональных рисков, а также проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах сотрудников.
Если Вам нужно что-то по этому вопросу, можете обратиться в компанию СтарКонсалтинг, они спецы по этой теме, все сделают, вот их сайт - https://starkonsalting.ru/. Молодцы, так и нужно делать, заботиться о своих работниках!
И не стоит забывать об охране окружающей среды, зачем Вам штрафы платить, очень даже не маленькие ! Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя