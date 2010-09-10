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КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 19 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Откуда: Рязань Охрана труда, окружающей среды на предприятии . Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 17:02

На сегодняшний день работодатели все больше задумываются о создании безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах с целью построения системы управления охраны труда и оценки профессиональных рисков, а также проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах сотрудников.

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И не стоит забывать об охране окружающей среды, зачем Вам штрафы платить, очень даже не маленькие ! Без охраны труда, окружающей среды, сейчас никуда, Вы надеюсь со мной все согласитесь ! Поэтому и решила с Вами поделиться по этой теме. .На сегодняшний день работодатели все больше задумываются о создании безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах с целью построения системы управления охраны труда и оценки профессиональных рисков, а также проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах сотрудников.Если Вам нужно что-то по этому вопросу, можете обратиться в компанию СтарКонсалтинг, они спецы по этой теме, все сделают, вот их сайт - https://starkonsalting.ru/ . Молодцы, так и нужно делать, заботиться о своих работниках!И не стоит забывать об охране окружающей среды, зачем Вам штрафы платить, очень даже не маленькие ! Вернуться к началу

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