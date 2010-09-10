Где можно приобрести ботинки для пожарного
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Где можно приобрести ботинки для пожарного
Друзья, вы бы не могли мне подсказать, как не знающему человеку в этой сфере, где можно приобрести качественные и относительно недорогие ботинки для пожарного, я буду вам крайне признателен.
Re: Где можно приобрести ботинки для пожарного
Честно говоря никогда не покупал ботинки такие в своей жизни, но я думаю если побродить по секонд хенду, наверняка можно найти такие ботинки, я не знаю сколько они будут стоить, но я думаю недорого.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость