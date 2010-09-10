Сообщение Noone » Вчера, 23:01

Честно говоря никогда не покупал ботинки такие в своей жизни, но я думаю если побродить по секонд хенду, наверняка можно найти такие ботинки, я не знаю сколько они будут стоить, но я думаю недорого.