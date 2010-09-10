Глюкометр

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Глюкометр

Сообщение BlackFury » Вчера, 12:19

У моего сына не так давно появился сахарный диабет, но слава богу, он только на начальной стадии, нужно в общем купить глюкометр, вы можете посоветовать где это можно сделать?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Глюкометр

Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:11

Я своей маме, у которой диабет второй степени кстати, но мы потихоньку его лечим, покупал глюкометр в самой обычной аптеке, и он до сих по работает, несмотря на то, что покупал я его достаточно давно.
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