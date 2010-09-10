Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:11

Я своей маме, у которой диабет второй степени кстати, но мы потихоньку его лечим, покупал глюкометр в самой обычной аптеке, и он до сих по работает, несмотря на то, что покупал я его достаточно давно.