Сообщение Noone » Сегодня, 12:21

Всем привет, у меня к вам вопрос такой, можно ли купить одежду больших размеров, или это нужно шить на заказ? Просто хочу сделать подарок брату, прошелся по магазинам, не нашел размеров под него, в общем спасибо за информацию.