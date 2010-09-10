Можно ли купить одежду больших размеров?
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Можно ли купить одежду больших размеров?
Всем привет, у меня к вам вопрос такой, можно ли купить одежду больших размеров, или это нужно шить на заказ? Просто хочу сделать подарок брату, прошелся по магазинам, не нашел размеров под него, в общем спасибо за информацию.
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