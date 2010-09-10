Сообщение Meran » Сегодня, 16:14

Да я думаю можно, но здесь опять таки, смотря какой это по вашему большой размер, для кого то это XL для кого XXXL поэтому если бы вы указали примерный размер, было бы легче ориентироваться, но я даже знаю есть магазины, которые продают одежду больших размеров.