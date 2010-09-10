Можно ли купить одежду больших размеров?
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Можно ли купить одежду больших размеров?
Всем привет, у меня к вам вопрос такой, можно ли купить одежду больших размеров, или это нужно шить на заказ? Просто хочу сделать подарок брату, прошелся по магазинам, не нашел размеров под него, в общем спасибо за информацию.
Re: Можно ли купить одежду больших размеров?
Да я думаю можно, но здесь опять таки, смотря какой это по вашему большой размер, для кого то это XL для кого XXXL поэтому если бы вы указали примерный размер, было бы легче ориентироваться, но я даже знаю есть магазины, которые продают одежду больших размеров.
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