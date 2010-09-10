Можно ли купить одежду больших размеров?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Можно ли купить одежду больших размеров?

Сообщение Noone » Вчера, 12:21

Всем привет, у меня к вам вопрос такой, можно ли купить одежду больших размеров, или это нужно шить на заказ? Просто хочу сделать подарок брату, прошелся по магазинам, не нашел размеров под него, в общем спасибо за информацию.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Можно ли купить одежду больших размеров?

Сообщение Meran » Сегодня, 16:14

Да я думаю можно, но здесь опять таки, смотря какой это по вашему большой размер, для кого то это XL для кого XXXL поэтому если бы вы указали примерный размер, было бы легче ориентироваться, но я даже знаю есть магазины, которые продают одежду больших размеров.
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