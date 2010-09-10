Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Доброго всем дня. Мне нужно найти фирму, которая будет постоянно осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Главные требования - это надежность и пунктуальность. Может можете кого-то рекомендовать?
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