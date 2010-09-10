Грузоперевозки

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Грузоперевозки

Сообщение Dendi1 » Вчера, 12:21

Доброго всем дня. Мне нужно найти фирму, которая будет постоянно осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Главные требования - это надежность и пунктуальность. Может можете кого-то рекомендовать?
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Грузоперевозки

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 22:36

https://gruzotaksiomsk.business.site
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Грузоперевозки

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 14:37

Добрый день. Dendi1, мы за такими услугами в совершенно различных направлениях обращаемся к uPost - ни разу не подвели, всё качественно и в сроки. Касательно их тарифов на авиаперевозки, ж/д и автомобильные можете посмотреть здесь - в принципе, рассчитать просто, а стоимость на перевозку грузов прозрачна и без всяких звёздочек...
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