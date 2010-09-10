Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 3 сообщения • Страница 1 из 1

Dendi1 Гость RZN.info Сообщения: 160 Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19 Грузоперевозки Цитата Сообщение Dendi1 » Вчера, 12:21 Доброго всем дня. Мне нужно найти фирму, которая будет постоянно осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Главные требования - это надежность и пунктуальность. Может можете кого-то рекомендовать? Вернуться к началу

sasha@vera Гость RZN.info Сообщения: 36 Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42 Re: Грузоперевозки Цитата Сообщение sasha@vera » Сегодня, 14:37 Добрый день. Dendi1, мы за такими услугами в совершенно различных направлениях обращаемся к uPost - ни разу не подвели, всё качественно и в сроки. Касательно их тарифов на авиаперевозки, ж/д и автомобильные можете посмотреть здесь - в принципе, рассчитать просто, а стоимость на перевозку грузов прозрачна и без всяких звёздочек... Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 3 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»