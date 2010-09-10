Грузоперевозки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Грузоперевозки
Доброго всем дня. Мне нужно найти фирму, которая будет постоянно осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Главные требования - это надежность и пунктуальность. Может можете кого-то рекомендовать?
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Грузоперевозки
Добрый день. Dendi1, мы за такими услугами в совершенно различных направлениях обращаемся к uPost - ни разу не подвели, всё качественно и в сроки. Касательно их тарифов на авиаперевозки, ж/д и автомобильные можете посмотреть здесь - в принципе, рассчитать просто, а стоимость на перевозку грузов прозрачна и без всяких звёздочек...
Re: Грузоперевозки
Ну наиболее дешёвым транспортом для доставки грузов всегда считался железнодорожный. Почему бы Вам не заключить договор с РЖД и доставлять так свою продукцию?
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя