Грузоперевозки

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Грузоперевозки

Сообщение Dendi1 » 18 дек 2019, 12:21

Доброго всем дня. Мне нужно найти фирму, которая будет постоянно осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Главные требования - это надежность и пунктуальность. Может можете кого-то рекомендовать?
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Грузоперевозки

Сообщение sasha@vera » 19 дек 2019, 14:37

Добрый день. Dendi1, мы за такими услугами в совершенно различных направлениях обращаемся к uPost - ни разу не подвели, всё качественно и в сроки. Касательно их тарифов на авиаперевозки, ж/д и автомобильные можете посмотреть здесь - в принципе, рассчитать просто, а стоимость на перевозку грузов прозрачна и без всяких звёздочек...
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Грузоперевозки

Сообщение Meran » 13 янв 2020, 23:18

Ну наиболее дешёвым транспортом для доставки грузов всегда считался железнодорожный. Почему бы Вам не заключить договор с РЖД и доставлять так свою продукцию?
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louis
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Re: Грузоперевозки

Сообщение louis » 08 фев 2021, 19:41

Нам больше подходят грузовые авиаперевозки по России это и быстро, и цена за такие услуги более чем демократичная. Вы, друзья. Если что можете обращаться в СПБ Лоджистик, вот они ответственно работают, что для нас немаловажно, ну думаю и для вас это важно
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грузоперевозки

Сообщение Kirill23 » 48 минут назад

частные перевозки в Рязани это навсегда.
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