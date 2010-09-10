Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Доброго всем дня. Мне нужно найти фирму, которая будет постоянно осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Главные требования - это надежность и пунктуальность. Может можете кого-то рекомендовать?
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Грузоперевозки
Добрый день. Dendi1, мы за такими услугами в совершенно различных направлениях обращаемся к uPost - ни разу не подвели, всё качественно и в сроки. Касательно их тарифов на авиаперевозки, ж/д и автомобильные можете посмотреть здесь - в принципе, рассчитать просто, а стоимость на перевозку грузов прозрачна и без всяких звёздочек...
Re: Грузоперевозки
Ну наиболее дешёвым транспортом для доставки грузов всегда считался железнодорожный. Почему бы Вам не заключить договор с РЖД и доставлять так свою продукцию?
Re: Грузоперевозки
Нам больше подходят грузовые авиаперевозки по России это и быстро, и цена за такие услуги более чем демократичная. Вы, друзья. Если что можете обращаться в СПБ Лоджистик, вот они ответственно работают, что для нас немаловажно, ну думаю и для вас это важно
Re: Грузоперевозки
частные перевозки в Рязани это навсегда.
Re: Грузоперевозки
Dendi1 писал(а):Доброго всем дня. Мне нужно найти фирму, которая будет постоянно осуществлять контейнерные перевозки по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Главные требования - это надежность и пунктуальность. Может можете кого-то рекомендовать?
Могу порекомендовать компанию «ТЛГрупп», мы не раз обращались к ним по услугам перевозки грузов. Все делают надежно и по срокам не подводят. У них также можно заказать https://tlgcom.ru/uslugi/transportnye-uslugi/avia-perevozki/ международные авиа перевозки грузов, по самым выгодным тарифам.
Re: Грузоперевозки
Я так понимаю, что Вам требуется логистика, которая занимается комбинированными грузоперевозками, потому что в Казахстане нет выхода в мировой океан. Именно поэтому советую Вам международные грузоперевозки в UTS Group https://uts-group.kz/perevozka-gruzov-5 . В своей работе UTS Group использует различные транспортные схемы комбинированных мультимодальных перевозок с применением транзитного оформления грузов в портах Украины, Европы и Китая. Возможности UTS Group позволяют хранение и консолидацию грузов на складах в портах любой страны мира и много другого.
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