Хочу накрутить подписчиков в группу

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Хочу накрутить подписчиков в группу

Сообщение Meran » Сегодня, 12:24

Доброго всем времени суток! Хочу в общем то в свою новосозданную группу накрутить подписчиков, чтобы начать уже зарабатывать с нее, вот только не знаю через какой сервис это сделать, чтобы это было максимально эффективно, можете кого то порекомендовать?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Хочу накрутить подписчиков в группу

Сообщение Sumail » 37 минут назад

Не обязательно обращаться к специальному сервису чтобы накрутить себе подписчиков в группу, во-первых вы можете попросить друзей, чтобы они посодействовали, во-вторых я знаю есть очень много методов, о них вам лучше прочитать в гугле, с помощью которых бесплатно можно накрутить подписчиков.
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