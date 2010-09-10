Хочу накрутить подписчиков в группу
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Хочу накрутить подписчиков в группу
Доброго всем времени суток! Хочу в общем то в свою новосозданную группу накрутить подписчиков, чтобы начать уже зарабатывать с нее, вот только не знаю через какой сервис это сделать, чтобы это было максимально эффективно, можете кого то порекомендовать?
Re: Хочу накрутить подписчиков в группу
Не обязательно обращаться к специальному сервису чтобы накрутить себе подписчиков в группу, во-первых вы можете попросить друзей, чтобы они посодействовали, во-вторых я знаю есть очень много методов, о них вам лучше прочитать в гугле, с помощью которых бесплатно можно накрутить подписчиков.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя