Сообщение Сплинтер » 20 дек 2019, 15:03

Как бы это сейчас не звучало и моих уст, но а как же Черепашки Ниндзя? Я их в своё время очень любил, что мультики, что играть в них, правда это происходило на Денди, но всё же. Кстати а не знает, есть ли они на телефон сейчас вообще?