Игры драки на телефоне
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Игры драки на телефоне
Обожаю что-нибудь на подобие Mortal Kombat, как-то давненько не находил таких вот игр, на подобие. А иногда на работе когда нечего делать, так хочется поиграть, что словами не описать просто! Кто знает, где есть хорошие игрушки?
Re: Игры драки на телефоне
О да, это же классика жанра)) Раньше в детстве мы только в такие игрушки и играли, не представляю, как можно во что-то другое играть в принципе.
Re: Игры драки на телефоне
Как бы это сейчас не звучало и моих уст, но а как же Черепашки Ниндзя? Я их в своё время очень любил, что мультики, что играть в них, правда это происходило на Денди, но всё же. Кстати а не знает, есть ли они на телефон сейчас вообще?
Re: Игры драки на телефоне
Приветствую, ну конечно-же есть, да чего там?! Сейчас вообще существуют интересные мобильные игры в жанре драки для мобильных устройств и их намного больше делают, чем в те времена! Я сам периодически что-нибудь новое скачиваю поиграть
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