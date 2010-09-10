Игры драки на телефоне

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Игры драки на телефоне

Сообщение Ingritt » 18 дек 2019, 17:22

Обожаю что-нибудь на подобие Mortal Kombat, как-то давненько не находил таких вот игр, на подобие. А иногда на работе когда нечего делать, так хочется поиграть, что словами не описать просто! Кто знает, где есть хорошие игрушки?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Игры драки на телефоне

Сообщение Аскольд » 19 дек 2019, 20:29

О да, это же классика жанра)) Раньше в детстве мы только в такие игрушки и играли, не представляю, как можно во что-то другое играть в принципе.
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Игры драки на телефоне

Сообщение Сплинтер » 20 дек 2019, 15:03

Как бы это сейчас не звучало и моих уст, но а как же Черепашки Ниндзя? Я их в своё время очень любил, что мультики, что играть в них, правда это происходило на Денди, но всё же. Кстати а не знает, есть ли они на телефон сейчас вообще?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Игры драки на телефоне

Сообщение ЯВиферон » Вчера, 17:53

Приветствую, ну конечно-же есть, да чего там?! Сейчас вообще существуют интересные мобильные игры в жанре драки для мобильных устройств и их намного больше делают, чем в те времена! Я сам периодически что-нибудь новое скачиваю поиграть :D
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