Газон
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Газон
Хочу весной заняться газоном на даче. И в частности, там, где, у нас сад хочу посеять газонную траву. Как считаете какой газон сможет нормально расти в тени деревьев?
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Re: Газон
До этого ни разу не делали газон? Вам надо почить как готовить почву перед высеванием семян газонной травы. В принципе ничего сложного в этом деле нет. А для сада отлично пойдет теневыносливый газон https://mosagrogroup.com/p389943558-gazon-tenevoj.html Он равномерно будет расти и в тени, и на солнце.
Re: Газон
А по такому газону, наверное, и ходить можно? Если его можно сажать, где растут деревья? А тогда можно его использовать и на открытой местности? цена вроде невысокая же.
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Re: Газон
Можно, конечно, его использовать, но вам для каких целей нужен газон? Для декоративной или может быть спортом заниматься на нем? Для всего этого есть свой газон.
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