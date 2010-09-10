Газон
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Газон
Хочу весной заняться газоном на даче. И в частности, там, где, у нас сад хочу посеять газонную траву. Как считаете какой газон сможет нормально расти в тени деревьев?
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Re: Газон
До этого ни разу не делали газон? Вам надо почить как готовить почву перед высеванием семян газонной травы. В принципе ничего сложного в этом деле нет. А для сада отлично пойдет теневыносливый газон https://mosagrogroup.com/p389943558-gazon-tenevoj.html Он равномерно будет расти и в тени, и на солнце.
Re: Газон
А по такому газону, наверное, и ходить можно? Если его можно сажать, где растут деревья? А тогда можно его использовать и на открытой местности? цена вроде невысокая же.
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Re: Газон
Можно, конечно, его использовать, но вам для каких целей нужен газон? Для декоративной или может быть спортом заниматься на нем? Для всего этого есть свой газон.
Re: Газон
Lionel писал(а):А по такому газону, наверное, и ходить можно? Если его можно сажать, где растут деревья? А тогда можно его использовать и на открытой местности? цена вроде невысокая же.
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Вот именно, что такой газон не подразумевает посадку никаких деревьев, а у меня на этот счет бзик, деревьев должно быть много, чтобы воздух чистый поступал и сад цвел.
Re: Газон
Venik писал(а):Хочу весной заняться газоном на даче. И в частности, там, где, у нас сад хочу посеять газонную траву. Как считаете какой газон сможет нормально расти в тени деревьев?
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Я могу вам сказать, что лучше тогда постелить искусственный газон, минимум ухода. Но только если зелени будет хватать на территории, а то все будет казаться искусственным. Я когда занимался благоустройством территории, то черпал всю полезную информацию на этом https://elki-zelenye.ru/ сайте. Здесь все о растениях и о благоустройстве территории, для садовода просто словарь) Я посадил тую на участке и сразу преобразилась территория.
6 сообщений • Страница 1 из 1
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