Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:49

Lionel писал(а): А по такому газону, наверное, и ходить можно? Если его можно сажать, где растут деревья? А тогда можно его использовать и на открытой местности? цена вроде невысокая же.

ответить

Вот именно, что такой газон не подразумевает посадку никаких деревьев, а у меня на этот счет бзик, деревьев должно быть много, чтобы воздух чистый поступал и сад цвел.