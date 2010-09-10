Газон

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Газон

Сообщение Venik » Сегодня, 18:13

Хочу весной заняться газоном на даче. И в частности, там, где, у нас сад хочу посеять газонную траву. Как считаете какой газон сможет нормально расти в тени деревьев?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Газон

Сообщение Sotas » Сегодня, 18:17

До этого ни разу не делали газон? Вам надо почитать как готовить почву перед высеванием семян газонной травы. В принципе ничего сложного в этом деле нет. А для сада отлично пойдет теневыносливый газон https://mosagrogroup.com/p389943558-gazon-tenevoj.html Он равномерно будет расти и в тени, и на солнце.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Газон

Сообщение Lionel » Сегодня, 18:21

А по такому газону, наверное, и ходить можно? Если его можно сажать, где растут деревья? А тогда можно его использовать и на открытой местности? цена вроде невысокая же.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Газон

Сообщение Níell » Сегодня, 18:30

Можно, конечно, его использовать, но вам для каких целей нужен газон? Для декоративной или может быть спортом заниматься на нем? Для всего этого есть свой газон.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость