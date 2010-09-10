Газон

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Газон

Сообщение Venik » 19 дек 2019, 18:13

Хочу весной заняться газоном на даче. И в частности, там, где, у нас сад хочу посеять газонную траву. Как считаете какой газон сможет нормально расти в тени деревьев?
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Газон

Сообщение Sotas » 19 дек 2019, 18:17

До этого ни разу не делали газон? Вам надо почитать как готовить почву перед высеванием семян газонной травы. В принципе ничего сложного в этом деле нет. А для сада отлично пойдет теневыносливый газон https://mosagrogroup.com/p389943558-gazon-tenevoj.html Он равномерно будет расти и в тени, и на солнце.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Газон

Сообщение Lionel » 19 дек 2019, 18:21

А по такому газону, наверное, и ходить можно? Если его можно сажать, где растут деревья? А тогда можно его использовать и на открытой местности? цена вроде невысокая же.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Газон

Сообщение Níell » 19 дек 2019, 18:30

Можно, конечно, его использовать, но вам для каких целей нужен газон? Для декоративной или может быть спортом заниматься на нем? Для всего этого есть свой газон.
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Газон

Сообщение Alekol » 02 янв 2020, 16:01

Решил изначально сам попробовать засадить участок газонной травой для декоративного использования, купив здесь https://abekker.ru/ семена. Оказалось на деле не так и просто. Есть свои правила посадки такой травы, и если все их соблюдать, то у вас все получится. А ухаживать за ним проще простого, достаточно организовать еще правильные полив.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Газон

Сообщение polpol » 23 фев 2020, 11:37

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Газон

Сообщение Буцефалия » 30 окт 2020, 13:15

Посевной газон использовать круто. Но за ним и смотреть нужно.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Газон

Сообщение Изаура » 30 окт 2020, 13:17

Мы вот например всё не как не решимся заняться вопросом посева газона, так что приходиться пока боротся с сорняками на участке! Благо недавно купили себе мотокосу Oleo-Mac https://oleo-mac-ua.com/produktsiya/motokosy-kustorezy/ . Ну и с её помощью процесс уборки хотя бы не занимает много времени. Они кстати так же занимаются продажей газонокосилок. Так что вам в будущем я думаю пригодиться.
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