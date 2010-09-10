Международные грузоперевозки

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Международные грузоперевозки

Сообщение Dendi1 » 20 дек 2019, 12:35

Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается международными грузоперевозками, пока правда я так и не нашел нормальную компанию, поэтому ребят, если кто знает к кому можно обратиться в этой ситуации то дайте мне знать.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Международные грузоперевозки

Сообщение oleg2002209 » 20 дек 2019, 15:27

У меня друг однажды организовал международные перевозки, уже честно говоря не помню к кому он обращался, но я через несколько дней собираюсь с ним встретиться разузнаю у него и обязательно вам передам.
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