Сообщение Noone » 20 дек 2019, 14:54

Очень круто что вам хоть возместили ущерб, у меня друг есть, которого не так давно тоже затопили, так ему ни копейки не заплатили, сейчас идут разборки с полицией, ну я думаю все будет хорошо.