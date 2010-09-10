Уборка после затопа
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Уборка после затопа
Всех приветствую уважаемые друзья, в общем у нас случилась очень неприятная ситуация, нас затопили соседи, слава богу они согласились возместить ущерб, а мы как раз недавно только ремонт сделали, можете вы нам подсказать ребят, которые занимаются уборкой после затопа.
Re: Уборка после затопа
Очень круто что вам хоть возместили ущерб, у меня друг есть, которого не так давно тоже затопили, так ему ни копейки не заплатили, сейчас идут разборки с полицией, ну я думаю все будет хорошо.
Re: Уборка после затопа
Доброго времени суток и хорошего настроения. у меня была проблема аналогичная вашей, и лично меня в данной ситуации выручила компания http://globalcleaning.ru/likvidatsia-zaliva Убрали квартиру очень быстро и что важнее очень качественно что даже не было видно что в ней когда то был потоп, поэтому рекомендую.
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